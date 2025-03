Cene, vino, mostra. E doni a tema caffè

Fipe Confcommercio ha regalato ai primi tre classificati una confezione di vini del territorio e due biglietti per la mostra ‘Il ritratto dell’artista’ al San Domenico. Inoltre ha aggiunto una cena per due ai ristoranti ‘Scarpina’, ‘Il Mangianotte’ di Meldola e ‘Il Panoramico’. Cena e biglietti sono stati omaggiati anche alla quarta classificata. Estados Cafè, invece, assegna per il secondo e il terzo classificato lo speciale ‘barattolo salvaroma’, con all’interno una pregiata miscela di caffè, bustine di tè selezionato e cioccolato (anche alla quarta in classifica). In regalo anche le nuovissime tazze firmate Estados. Per la vincitrice una macchina per caffè espresso con capsule Estados.