Censimento al via domani su un campione di famiglie in città

Inizia domani il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato dall’Istat coinvolgendo un campione e non più tutte le famiglie; in questo modo, le informazioni sulle principali caratteristiche socio-demografiche del Paese saranno continue, tempestive e costeranno meno per tutti. Partecipare è un obbligo di legge. Il Censimento si sviluppa in due modalità: un campione di famiglie, sorteggiate da Istat, saranno intervistate a casa dai rilevatori; un altro campione potrà compilare direttamente online il questionario. Info: 0543-712065 e 0543-712326 dal lunedì al venerdì 9-12.