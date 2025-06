Censimento della popolazione, si cercano sette rilevatori

L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con sede a Predappio, ha indetto un avviso pubblico di selezione per soli titoli finalizzato alla formazione di un elenco di rilevatori per espletare le attività necessaria al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2025 e altre eventuali, future, attività di rilevazione statistica presso i Comuni aderenti all’Unione di Comuni della Romagna forlivese conferenti la funzione associata (Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio).

Il provvedimento attuale interessa le amministrazioni comunali di Meldola (5 rilevatori) e Predappio (2). La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti previsti e la compilazione dell’apposito modulo disponibile nel sito istituzionale dell’Ente (www.romagnaforlivese.it). La domanda compilata potrà essere inviata ai seguenti indirizzi: e-mail e pec: - protocollo@romagnaforlivese.it - protocollo@pec.romagnaforlivese.it. Il termine perentorio per la presentazione della domanda risulta essere il 20 giugno prossimo entro le ore 13. Si precisa nell’avviso: "Non saranno in nessun caso ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle qui indicate e pervenute oltre il termine indicato.

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore (info: www.romagnaforlivese.it e tel. 0543.929016 – 926017, indirizzo e-mail protocollo@romagnaforlivese.it).

q.c.