Censimento lupi e cervi Parco, al via le iscrizioni

Dal 1° agosto sono aperte le iscrizioni al censimento del cervo al bramito e il monitoraggio del lupo appenninico con la tecnica del wolf-howling. Le iscrizioni sono aperte a studiosi e professionisti ma anche agli appassionati della natura, si chiuderanno il 6 settembre per permettere l’ organizzazione dell’evento di gestione faunistica partecipata (‘citizen science’), in programma dal 21 al 23 settembre nell’appennino tosco – romagnolo protetto dal Parco nazionale. Il metodo "al bramìto" che prende il nome dal caratteristico verso di monito (per gli altri maschi), richiamo e seduzione (per le femmine), durante il periodo riproduttivo si basa sulla disponibilità di un numero notevole di punti di rilevazione e sulla "triangolazione" della registrazione delle direzioni di provenienza del suono. Teorizzato in Norvegia (Rolf Langvatn) nel 1977, è stato sperimentato nelle Foreste casentinesi a partire dal 1989 e recepito dall’area protetta nel 2007. "Il suggestivo verso riecheggia nella foresta durante tutto il giorno – precisa il direttore facente funzione del Parco Andrea Gennai – ma vedrà uno dei suoi picchi più forti nella nottata, e sarà quindi nell’oscurità che circa settecento persone, suddivise in cellule di due operatori, prenderanno posto, in assoluto silenzio, in ogni angolo della millenaria foresta. Ne annoteranno per tre ore il numero, la distanza e la direzione, perché l’obiettivo è quello di contare con precisione i maschi adulti, allo scopo di determinare poi, attraverso un algoritmo, il numero totale di cervi e la loro distribuzione.

Questa tecnica viene applicata in ambienti ad alta densità di vegetazione, dove il riconoscimento visivo sarebbe impossibile: come in questo parco nazionale, coperto da circa il 90% di foreste". L’area di monitoraggio è di circa 25.000 ettari con quasi trecento punti di rilevazione.

L’accertamento del bramito del cervo avverrà tra le 20 e le 23. Al termine verrà eseguito il rilievo sperimentale della presenza del lupo attraverso la registrazione della risposta dei branchi all’emissione amplificata di ululati registrati. "La rilevazione della popolazione di cervo e lupo – dichiara il presidente Luca Santini – rappresenta un nuovo momento di avvicinamento del Parco verso la popolazione. Sarebbe impossibile realizzare una campagna di ricerca così ambiziosa contando solo sulle forze interne dell’Ente". L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ispra, il Reparto carabinieri Parco, il Reparto carabinieri biodiversità di Pratovecchio, le Regioni Toscana ed Emilia Romagna, le Unioni dei Comuni Montani di Casentino, Valdarno e Valdisieve, gli ATC di Arezzo e di Forlì Cesena. È organizzato da Dream Italia per conto del Parco. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito: http:cervo.parcoforestecasentinesi.it.

Oscar Bandini