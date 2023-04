Censimento tra gli agricoltori

Nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole prosegue il censimento dei coltivatori diretti interessati alla realizzazione di invasi con finalità irrigue per la coltivazione dei campi. "Al momento sono circa 90 le adesioni ma si tratta di un progetto aperto a cui si può aderire in qualsiasi momento e senza assunzione di oneri – spiega il sindaco Francesco Billi –. Abbiamo presentato il percorso ai sindaci delle vallate del Montone e dell’Acquacheta per coordinare iniziative volte a salvaguardare l’approvvigionamento idrico".