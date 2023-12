‘Cent’anni di Romagna Toscana’ in mostra

S’inaugura domani alle 10.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra ‘Cent’anni di Romagna Toscana’, curata dal direttore dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Gianluca Braschi. Si tratta di una ricca selezione della documentazione dedicata alla Romagna Toscana conservata in Archivio di Stato, integrata da alcune mappe messe a disposizione dall’Archivio di Stato di Firenze. I testi sono redatti dal vicepresidente dell’associazione della Romagna Toscana Alessandro Minardi, che ha anche messo a disposizione documenti originali e materiali della propria collezione privata. La mostra sarà visitabile fino al 14 gennaio dal lunedì al sabato ore 15- 18.30 e la domenica 10-12.30 e 15-18.30. L’evento si colloca nell’ambito delle iniziative promosse nel 2023 dall’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, la rivista Alpe Appennina, l’Accademia degli Incamminati di Modigliana, con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e dei 15 comuni della Romagna Toscana, in occasione del centenario del passaggio di 12 comuni dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Forlì, disposto con regio decreto n. 544 del 4 marzo 1923. Info: Pro loco di Terra del Sole 0543.766766; proloco@terradelsole.org.