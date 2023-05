Centenario Scout Due giorni da ricordare

Due giorni all’insegna dello scoutismo nel cuore di Forlì, con tanti momenti che resteranno nella memoria delle migliaia di partecipanti. L’evento che celebrava i cent’anni dalla fondazione del primissimo gruppo scout in città è iniziato sabato: nella serata si è tenuta una serata di musica e spettacolo in piazza Saffi, con il gruppo ‘Aria Aperta’. Sul palco è salito anche il comico Enrico Zambianchi, che ha rivendicato di essere stato uno dei fondatori degli scout nella sua Forlimpopoli. Tutti si sono esibiti davanti a una platea gremita, con 1.350 sedie piene più tanti (scout o semplici curiosi) che sono rimasti in piedi. La stessa piazza si è riempita poi domenica pomeriggio per la messa con il vescovo Livio Corazza, che gli stessi scout hanno animato.

Quattro squadriglie, con le inconfondibili camicie azzurre e i fazzolettoni colorati al collo, hanno infine svolto una particolare attività domenica mattina: alcuni ragazzi dei gruppi Forlì 1 (San Mercuriale), Forlì 14 (Ravaldino), Forlì 15 (San Giovanni Evangelista) e Bertinoro hanno incontrato il Carlino. Prima, hanno svolto una visita guidata del centro – da piazzetta della Misura al Campus – con lo scrittore e storico Mario Proli, anche lui ex scout; altri hanno conosciuto da vicino l’associazione Regnoli 41, che da anni anima l’omonima via; un terzo gruppo, infine, ha svolto un lavoro ‘giornalistico’, chiedendo ai passanti in piazza pareri sul raduno scout. Poi i ragazzi hanno visitato l’arena Forlivese in via Giorgio Regnoli dove hanno incontrato il responsabile del Carlino Forlì Marco Bilancioni, riflettendo insieme su come le loro attività potessero diventare un articolo di giornale. Infine, insieme al vicecaposervizio del Carlino Ettore Morini, i ragazzi hanno visitato la nostra redazione.