Cento candeline per zia Amelia. Auguri alla storica sarta

Amelia Mercatali, nata il 3 settembre 1925 a Modigliana dove è sempre vissuta, ha festeggiato ieri l’ambito traguardo dei 100 anni insieme a parenti e al sindaco Jader Dardi. Si è sposata con Mario Maiolani nel 1962 che è scomparso otto anni orsono. "La zia – spiega la nipote Eleonora – vive ancora da sola in autonomia, assistita nella quotidianità dalla nipote Annamaria Leoni e dal cognato Lorenzo Maiolani".

Nonostante non abbia avuto figli, la centenaria fa parte di una famiglia molto allargata che comprende oltre alla nipote diretta Oriella e ai cognati Sante, Imeris, Lorenzo e Agostino Maiolani, altri 15 nipoti, 22 pronipoti e 10 trisnipoti. Amelia ha organizzato la sua festa di compleanno a Modigliana domenica prossima presso l’agriturismo ‘Centotigli’ della nipote Eleonora, invitando anche le cugine che vivono nella bassa Romagna. La neo centenaria ha sempre lavorato in casa come ‘sarta rifinita’, cosiddetta perché sapeva confezionare abiti su misura partendo dal disegnare e tagliare i modelli, inseguendo le mode degli ultimi 80 anni perché solo da poco ha smesso di cucire.

Nella dieta non si è mai fatta mancare un bicchiere di vino ai pasti e o i dolci.

"Per tutti i parenti è ‘zia Amelia’– chiosa Eleonora – carattere forte e determinato, salute invidiabile, ottima memoria col ricordo lucidissimo delle frane del 1939 e degli sfollati della guerra. Tutto questo le consente di avere una vita sociale che le permette di godere anche della compagnia delle tante persone che la frequentano".

Giancarlo Aulizio