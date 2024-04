"Centralina in un’antica villa, Tim non la ripara"

Dopo undici mesi, ancora persistono disservizi alle linee telefoniche in alcune zone alluvionate. Per aiutare i cittadini a districarsi nel mare magnum di burocrazia, Federconsumatori Forlì-Cesena ha organizzato giovedì pomeriggio un incontro per fare il punto della situazione. "Dopo l’alluvione – spiega Serena Balzani, presidente dell’associazione – abbiamo aiutato circa un centinaio di persone a chiedere i rimborsi delle fatture. Ora, siamo venuti a conoscenza dalla stampa che alcuni quartieri hanno ancora il telefono muto o la rete internet assente".

In particolare, si tratta del quartiere Borgo Sisa che fornisce il servizio anche alle frazioni di Poggio, Durazzanino e Malmissole. A maggio, la cabina è stata spazzata via a causa dall’innalzamento del Canale Emiliano Romagnolo: "Per essere ripristinata – interviene Stefano Aloisi, responsabile del settore Telecomunicazioni di Federconsumatori – occorrono una serie di autorizzazioni, tra cui quella del Consorzio di Bonifica, Autostrade e della Soprintendenza alle Belle Arti perché la centrale si trovava all’interno dell’antica villa Sisa Beltramelli. Senza questi consensi, Tim non può procedere".

Cosa fare, quindi, per risolvere il problema? "L’ipotesi proposta dall’operatore – continua il funzionario – è quella di installare una rete Fwa, un sistema ibrido tra rete fissa e connessione wireless che porta la banda larga tramite frequenze radio, attraverso l’installazione di una parabola orientata verso la centralina più vicina. Abbiamo anche chiesto a Tim di garantire tariffe agevolate". Fwa è una sigla che significa Fixed Wireless Access.

Tra i presenti all’incontro anche Stefania, i cui genitori residenti nel quartiere Cava, hanno ancora oggi il telefono fisso muto: "Le bollette sono state sospese ma il servizio continua a non essere ripristinato. Abbiamo fatto diverse segnalazioni al 187 ma ancora non abbiamo risolto".

