Centri commerciali e piazze: tornano le uova di Pasqua dell’Ail

Domani, sabato e domenica tornano nelle piazze di Forlì e del territorio le uova di Pasqua di Ail; si tratta della 30esima edizione del tradizionale appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I volontari della sezione Forlì-Cesena di Ail saranno presenti in oltre 40 postazioni (tra piazze e centri commerciali) per distribuire le uova di cioccolato che sostengono la ricerca contro le malattie del sangue e l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. "Dentro quelle uova, c’è molto di più di una semplice sorpresa – spiega il presidente di Ail Forlì-Cesena, Redo Camporesi –. C’è il sostegno alle cure domiciliari oncoematologiche che proseguono sul territorio con meticoloso impegno; c’è il sostegno alla ricerca che i nostri ematologi dell’Irst di Meldola conducono con costanza affinché la lotta ai tumori del sangue non abbia mai riposo". Si possono prenotare le uova via mail scrivendo a [email protected], o chiamando i numeri 0543782005 - 3313280989 – 3319385886, oppure sul sito www.ailforlicesena.it.