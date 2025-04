Centri estivi 2025, bando per partecipare alla gestione

Presso il Comune di Predappio sono aperte le domande per partecipare alla gestione dei centri estivi 2025, domande che devono arrivare entro e non oltre il prossimo 22 aprile all’indirizzo pec dell’ente protocollo@pec.comune.predappio.fc.it. Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere famiglie che abbiano necessità di servizi estivi per bambini e ragazzi.

Sono interessati all’iniziativa i soggetti gestori di centri estivi che intendano aderire appunto al ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi’, promosso dalla Regione per l’estate 2025, finanziato con risorse del Fondo sociale europeo e rivolto a chi abbia bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (oppure fino a 17 anni in caso di disabilità certificata), a cui far partecipare ai ‘camp’ nel periodo tra giugno e settembre 2025. I soggetti gestori dei centri estivi che intendono aderire devono seguire quanto disposto in un apposito avviso a disposizione nel sito del Comune.

Informazioni: Monia Pancisi 0543.921763 ; monia.pancisi@comune.predappio.fc.it.

Quinto Cappelli