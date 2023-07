Centri estivi, accolte tutte le domande

Sono state accolte tutte le domande della graduatoria per i voucher dei centri estivi a Forlimpopoli grazie al contributo del Comune che è intervenuto con fondi propri. Delle 192 domande presentate, le prime 98 sono state finanziate con i fondi previsti della Regione Emilia-Romagna nel Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro. Delle restanti 94 l’amministrazione comunale ha deciso di farsi carico in prima persona, finanziandole in parte con il contributo ministeriale del Fondo destinato ai Comuni per le attività socio-educative a favore dei minori e in parte direttamente con risorse del bilancio comunale, così da poter assicurare a tutti le stesse possibilità. Il contributo economico alla singola famiglia, per bambino, è al massimo di 100 euro a settimana, per un massimo di 300 euro complessivi. Se il costo settimanale dovesse essere inferiore 100 euro potranno essere finanziate anche più di tre settimane. Le settimane di frequenza possono anche non essere consecutive e possono riguardare Centri Estivi differenti purché aderenti al Progetto regionale. A Forlimpopoli a essere convenzionati con il progetto sono A.S.D. ‘Arcobaleno i colori del movimento’ gestore del Centro estivo ‘Sport Campus - Arte e Natura’, ASD ‘Acquasport’ Swim Camp gestore di ‘Un Tuffo nell’Estate’ e Atlantide Soc. Coop. Sociale con il centro estivo ‘P.A Archeo Camp’. I gestori selezionati sono stati individuati tramite avviso pubblico, tra quelli che hanno partecipato inviando la domanda al Comune di Forlimpopoli. Il voucher vale anche per i Centri accreditati di altri Comuni. Sul sito del Comune di Forlimpopoli sarà pubblicata a giorni la graduatoria.