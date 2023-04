Centri estivi, cercansi gestori

I soggetti gestori di centri estivi, da attivare nel territorio del comune di Predappio nell’estate 2023, che intendano aderire al ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi’, promosso dalla Regione, possono presentare domanda in Comune entro il 12 aprile a [email protected] (info: Roberto Battistini 0543.921725 e [email protected] o Beatrice Boattini 0543.921737 [email protected]). L’anno scorso furono tre gli enti che fecero domanda e organizzarono altrettanti centri estivi per una settantina di ragazzi del territorio comunale: la parrocchia di Sant’Antonio del capoluogo, la cooperativa Formula Servizi alla persona, che gestisce il nido Pollicino, e il Teatro delle Forchette. Molte famiglie predappiesi e delle frazioni sono interessate e otterranno anche un contributo regionale, in base alla dichiarazione dei redditi. Sempre l’anno scorso il Comune mise a disposizione delle famiglie circa 5mila euro, "per venire incontro a tutte le domande". In base alle domande che arriveranno in un secondo tempo, sarà la giunta comunale a prendere in considerazione un eventuale contributo anche per l’anno in corso.

Quinto Cappelli