Centri estivi coi fondi europei "Rette più basse per tutti" Alluvionati, frequenza gratuita

Il Comune di Forlì ha aderito al progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro della Regione che permette, grazie a risorse provenienti dal Fondo sociale europeo, di ridurre i costi delle rette dei Centri estivi.

"Si tratta di un aiuto concreto per l’iscrizione di bambini e ragazzi da 0 a 15 anni ai numerosi servizi educativi del nostro territorio nel periodo tra giugno e settembre. Consapevole dell’importanza di questi sostegni – sottolinea una nota dell’amministrazione –, il Comune ha integrato con propri fondi i voucher per i Centri estivi a favore delle famiglie escluse dalla graduatoria per insufficienza di fondi regionali. In questo modo nessuno è stato tagliato fuori dall’accesso perchè l’amministrazione comunale è intervenuta con ulteriori 200 mila euro di risorse proprie". Inoltre per le famiglie colpite dall’alluvione è stata messa in campo un’azione straordinaria per sostenere completamente le spese di frequenza, garantendo così la frequenza gratuita al 100%. "Questo intervento – prosegue l’informativa dell’amministrazione – è stato sostenuto dal Comune di Forlì grazie anche al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi e di donazioni da parte di privati. Nello specifico sono state accolte 356 domande di famiglie colpite da alluvione". In tutto nei centri estivi quest’anno si registra una media settimanale di circa 1.800 iscritti.

"I Centri estivi – afferma l’assessore Paola Casara – sono un fiore all’occhiello della nostra città e le nuove generazioni sono una priorità. Il servizio è pensato per i giovanissimi e anche per i genitori che lavorano e per tutte quelle famiglie che vogliono assicurare occasioni di socialità e svago ai propri figli durante il periodo estivo".