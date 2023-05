Centri estivi, domande entro il 19 maggio. Ecco chi li gestirà

Entro venerdì 19 maggio è possibile presentare domanda al Comune di Predappio per accedere ai voucher per il ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2023’, promosso dalla Regione.

I voucher sono destinati a ridurre le rette di frequenza di minori dai 3 ai 13 anni, esteso fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata. Per poter accedere al contributo, è necessario possedere un’attestazione Isee inferiore a 24mila euro. Nessuna attestazione Isee è richiesta in caso di disabilità. Per gli ulteriori requisiti, va consultato l’avviso pubblico nel sito del Comune (info: 0543.921737; [email protected] e 0543.921725; [email protected]). Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda attraverso un modello online (accessibile solo con SpidCieCns).

Prima di procedere alla compilazione della domanda, si consiglia di preparare i documenti che dovranno essere allegati nella fase finale: per tutti: attestato di iscrizione al centro estivo; solo per i genitori disoccupati che partecipano alle misure attive del lavoro definite dal Patto di servizio: Patto di servizio in corso di validità, sottoscritto presso l’Ufficio per l’impiego; solo per i minori con disabilità certificata ai sensi della Legge 1041992: certificazione di disabilità. Tre sono gli enti che hanno fatto domanda per gestire i centri estivi 2023: la parrocchia di San Cassiano in Pennino, la cooperativa Formula Servizi alla persona, che gestisce il nido Pollicino, e il Teatro delle Forchette. L’anno scorso i ragazzi che parteciparono ai centri estivi furono una settantina.

