Centri estivi e contributi, ammesse tutte le richieste

Tutte le famiglie richiedenti i voucher per la frequenza dei centri estivi di Bertinoro saranno beneficiarie del contributo. Lo ha deciso la giunta appena insediata, che ha approvato la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione dei voucher, che prevede l’ammissione di 212 domande, di cui 153 già finanziate grazie ai fondi regionali, per un importo complessivo pari a 40.673 euro. Al fine di soddisfare tutte le domande pervenute e ammesse in graduatoria, comprese le ulteriori 59 richieste in attesa di finanziamento, la giunta utilizzerà un contributo pari a 12.587 euro pervenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, destinato specificamente al sostegno dei centri estivi ed educativi. Per coprire l’intero importo necessario al completo scorrimento della graduatoria, verranno inoltre stanziati 3.053 euro dal fondo di riserva del bilancio comunale. "Abbiamo scelto di destinare risorse aggiuntive dal bilancio comunale – dichiara il sindaco Filippo Scogli (nella foto) – per permettere a tutte le famiglie aventi diritto di accedere ai centri estivi convenzionati, rafforzando l’impatto sociale del progetto e assicurando ai bambini esperienze educative di qualità anche durante l’estate".

ma.bo.