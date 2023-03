Centri estivi: ecco il progetto

I gestori di Centri estivi, da realizzare nel territorio del comune di Predappio durante l’estate 2023, che intendano aderire al ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi’ promosso dalla Regione, possono presentare domanda entro il 12 aprile, secondo le modalità riportate nell’avviso che si può consultare nel sito ([email protected]). Due gli indirizzi per informazioni (info: Roberto Battistini tel. 0543.921725 e [email protected] e Beatrice Boattini tel. 0543.921737 e [email protected]).