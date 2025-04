Centri estivi, il Comune cerca gestori privati

Il Comune di Forlimpopoli cerca gestori privati di centri estivi, interessati ad aderire al ‘Progetto regionale per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro’. Per selezionarli, nei giorni scorsi è stato pubblicato uno specifico avviso pubblico. Il progetto regionale prevede l’assegnazione di contributi economici alle famiglie per sostenere la frequenza dei figli ai centri estivi durante la sospensione estiva delle attività scolastiche. I gestori che intendono convenzionarsi devono presentare domanda entro il 22 aprile utilizzando la modulistica allegata all’avviso. Al termine dell’istruttoria, il Comune pubblicherà sul proprio sito l’elenco ufficiale dei Centri Estivi aderenti, presso i quali le famiglie potranno iscrivere i propri figli per accedere al contributo regionale.

In caso di difficoltà a raggiungere la pagina indicata (il sito del Comune è ancora in fase di rifacimento e ha ancora qualche problema), si può fare riferimento all’Ufficio Servizi Sociali, scrivendo una mail a servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it oppure telefonando allo 0543.749233.

ma.bo.