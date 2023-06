Centri estivi in montagna gratuiti per gli alluvionati

Il Comune di Civitella aderisce al progetto ‘Bimbinmontagna’ che Arpae e la Rete dei Centri di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna (Ceas), in collaborazione con il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (area protetta tra le province di Reggio Emilia, Parma, Massa Carrara e Lucca), organizza per i bambini dei territori alluvionati, sostenuta dalla giunta della Regione.

"Si tratta di un Campo – precisano gli assessori all’ambiente e al turismo del Comune bidentino Antonio Dattoli e Francesco Samorani – che prevede l’accoglienza residenziale di bambine e bambini da 6 a 11 anni per alcuni giorni nelle strutture messe a disposizione dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Per una o due settimane di luglio e settembre potranno vivere esperienze di benessere, di gioco e di scoperte accompagnati da educatori esperti, che proporranno tante diverse attività in mezzo alla natura, in un clima di condivisione, spensieratezza e divertimento. E’ una bella opportunità sperando che anche qualcuno dei nostri giovani cittadini voglia usufruirne. Vanno ringraziati tutti i soggetti che hanno dato vita al progetto rivolto alle fasce più sensibili della popolazione".

Il Campo è gratuito: si svolgerà dal lunedì (7.30 partenza) al venerdì (1818.30 rientro) e sarà garantito il servizio di trasporto di andata e ritorno dalla Romagna. A condurlo saranno gli educatori esperti della rete regionale, supportati da tanti soggetti locali (insegnanti, Protezione civile, Carabinieri forestali, biblioteche, Croce verde, ecc.) che si stanno rendendo disponibili per dare un proprio contributo. Nelle strutture preposte, i bambini usufruiranno di pensione completa, alloggeranno in camere da 3 o 4 posti con bagno riservato e godranno della presenza costante degli educatori e di personale specifico. Per poter organizzare adeguatamente i 3 possibili turni, le famiglie dovranno manifestare il loro interesse a far partecipare i figli al campo, compilando il modulo al link https:forms.gleDbmt2x1iTm3s9ELS8 entro le ore 12 del 30 giugno.

I tre turni saranno: 10-14 luglio, 17-21 luglio e 28 agosto-1 settembre. Per maggiori informazioni è possibile inviare una e-mail a [email protected] e educazio [email protected] no.it o contattare (solo per iscrizioni) il 347.4749360 o il 366. 6692096.

