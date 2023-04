Centri estivi, l’open day Viaggio tra le offerte "Così le rendiamo visibili"

Ieri al parco urbano hanno trovato un loro spazio, per la prima volta, alcune delle cooperative e associazioni, accreditate presso il Comune, che organizzano i centri estivi per bambini e ragazzi. Si tratta di una scelta, quella del centro estivo, che la maggior parte delle famiglie deve fare al momento della chiusura delle scuole e che, spesso, non risulta facile proprio per il fatto di non conoscere in maniera esauriente ciò che offre il territorio. Normalmente, ci si avventura in ricerche on line o attraverso il passaparola, con il rischio, sempre incombente, di non trovare la struttura giusta, che concili, cioè, la necessità di affidabilità da parte dei genitori con gli interessi dei figli.

Allora, ecco l’idea di mettere in vetrina, con un open day, l’offerta del territorio. Così, sui tavoli e sotto le tende messi a disposizione dal Comune davanti a Gommolandia, le diverse associazioni che organizzano, anche nei mesi estivi, attività didattiche, ludiche e sportive, hanno avuto modo di presentarsi. Il pacchetto dei voucher messi a disposizione dalla Regione, nell’ambito del Progetto di conciliazione vita-lavoro, consente alle famiglie con un reddito entro i 24mila euro, di accedere ad uno sconto.

E, anche se il meteo non ha aiutato, con un rischio pioggia incombente fin dalla mattina, molti genitori, informati dell’iniziativa soprattutto dalle scuole, si sono avvicinati per curiosare e provare scegliere.

Irene Veronesi è una veterinaria toscana che ha deciso di trasferirsi a Forlì perché la figlia, appassionata di batteria, vuole iscriversi al liceo artistico e musicale. "Ho provato a fare delle telefonate, però, spesso non hanno la possibilità di spiegare bene la loro offerta – spiega –. Penso che questa occasione sia importante. Non siamo ancora residenti e non possiamo accedere ai voucher, che in Toscana, peraltro, non ci sono. Ho due figlie e vorrei trovare una struttura che possa accogliere entrambe e che preveda anche attività in ambito musicale".

Le strutture accreditate sono diverse: dalle associazioni a carattere sportivo, come il circolo del Tennis di Carpena, alla cooperativa Domus Coop, con centri educativi invernali che offrono attività anche nel periodo estivo, fino alla cooperativa Dialogos, che organizza attività anche per ragazzi più grandi, cioè dai 14 ai 18 anni. "Ci siamo resi conto della necessità di far conoscere l’offerta e rendere visibile tutta la rete di associazioni accreditate, che per ora sono una ventina, ma pensiamo di allargare la platea – spiega Paola Casara, assessora con delega alle politiche educative –. Lo scorso anno, al contributo regionale, abbiamo aggiunto 250mila euro di risorse comunali. E, se ci sarà bisogno lo faremo anche quest’anno. Ci sembrava che il 25 aprile fosse uno spazio già organizzato di cui approfittare, anche perché i tempi sono un po’ stretti". In effetti, i tempi sono stretti, perché le domande per ottenere i voucher, da parte delle famiglie va fatta entro il mese di maggio. I voucher saranno poi consegnati ai gestori, che applicheranno lo sconto alle famiglie che ne hanno diritto.

Paola Mauti