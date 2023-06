Centri estivi: paga il Comune per le famiglie colpite dall’inondazione

Centri estivi gratuiti a favore delle famiglie alluvionate: l’ha deciso l’amministrazione comunale. "Per i nuclei colpiti abbiamo messo in campo un’azione di sostegno straordinaria, il Comune di Forlì sosterrà le spese di frequenza, indipendentemente dall’Isee – dice l’assessora alle politiche educative Paola Casara –. Si tratta di un provvedimento che questa amministrazione ha voluto fortemente portare avanti per alleggerire le conseguenze pratiche del maltempo e garantire a tutti i bambini delle zone alluvionate la frequenza gratuita dei centri estivi, in un clima sereno e inclusivo. Per finanziare questa manovra ci siamo serviti non solo di risorse comunali, ma anche di tante donazioni. Decine di persone e aziende del territorio hanno voluto contribuire alla sostenibilità di questo progetto".

Inoltre continuerà, come già gli anni scorsi, il pagamento a carico del Comune dei voucher per i centri estivi di quelle famiglie che sono state escluse dalla graduatoria per insufficienza di fondi regionali. Su 1.444 domande pervenute, solo il 48% è stato infatti soddisfatto con questo tipo di risorse. Delle restanti 753, ovvero il 52%, si farà carico il Comune, con uno stanziamento di risorse proprie pari a 190 mila euro.