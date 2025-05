Centri estivi, proposte per bambini e adolescenti dopo la scuola

L’estate si avvicina a grandi passi e gli studenti iniziano a fare il conto alla rovescia in vista dell’ultima campanella, fissata per venerdì 6 giugno per le scuole primarie e le secondarie di primo grado, mentre i più piccoli dovranno pazientare ancora qualche settimana. A Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare sono già state annunciate le proposte dei centri estivi parrocchiali e quella del nido d’infanzia La coccinella, provvidenziali per i genitori che lavorano e non possono avvalersi dell’amorevole supporto dei nonni. ‘Amicolandia 9’ è il centro organizzato dal Gruppo Giovani di Terra del Sole nell’area parrocchiale di Ladino (via Ladino 4), dal 9 giugno al 25 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 18.30, con diverse possibilità di uscita: tra le 12 e le 12.30, tra le 14 e le 14.30 e tra le 16 e le 16.45. Possono partecipare gli allievi della primaria e della secondaria di primo grado. Previsti giochi all’aperto, laboratori creativi, attività di squadra, preghiera e canti, aiuto compiti, giochi con l’acqua, uscite sul territorio. Per info e iscrizioni: 339.4036165 (Cecilia) o 334.9247023 (Riccardo) dalle 18 alle 21.

Anche quest’anno è in programma, in date da comunicare, il campeggio nella casa vacanza di Rinuccioli. Il centro estivo parrocchiale ‘Estate ragazzi’, organizzato dall’associazione di promozione sociale Il Corridoio a Pieve Salutare, partirà lunedì 9 giugno e si protrarrà fino al 1° agosto. Destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, si svolgerà dal lunedì al venerdì - dalle 7.30 alle 18 (possibilità di frequentare giornata intera o mezza, con pranzo al sacco o servizio mensa). Nel mese di luglio saranno accolti anche i bambini nati nel 2019 e 2020 dalle 7.30 alle 15. In cartellone intrattenimento con giochi a tema, assistenza nello svolgimento dei compiti delle vacanze, laboratori artistici, gite. ‘Estate Ragazzi’ si svolgerà nell’area parrocchiale di Pieve in via nazionale 169. Per info e iscrizioni: 366.3525908 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30), corridoio.cep@gmail.com. In vista dell’iniziativa salutarese è stata pianificata una riunione con i genitori interessati il 14 maggio alle 18.30 nel teatrino parrocchiale. Nell’occasione si parlerà anche della novità 2025 ovvero ‘Settembre insieme’. Formula Servizi alle persone organizza infine il centro ‘Coccinella’ nel nido d’infanzia di viale del Lavoro 20 a Castrocaro: il servizio è riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni e sarà attivo dal 30 giugno al 25 luglio nell’orario 7.30-16. Info: 0543.766136, coccinella@formulaserviziallepersone.it.

Per supportare economicamente le famiglie nel pagamento delle rette, anche quest’anno il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in qualità di componente del Distretto di Forlì, ha aderito al Progetto della Regione Emilia-Romagna ‘per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2025’, finanziato con risorse del fondo sociale europeo. Un contributo destinato alle famiglie, anche affidatarie o monogenitoriali, residenti nel Comune termale-mediceo, con bambini e ragazzi nati tra il 2012 ed il 2022 (dal 2008 e il 2022 se con disabilità certificata) iscritti a un centro estivo convenzionato.