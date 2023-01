Centro, accessi cresciuti di 2.500 al giorno

Il centro storico torna a respirare, anche se occorrerà verificare le buone indicazioni delle festività già in questo mese di gennaio. Il periodo dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ha visto un milione 162mila veicoli sfilare sotto i 12 accessi in centro monitorati dal sistema di telecamere ‘Mercurio’: si tratta di un rilevamento statistico tarato sulla cintura esterna, per esempio all’imbocco dei corsi principali. Non tiene conto se la stessa auto entra ed esce più volte al giorno, o anche a distanza di pochi minuti durante la ricerca di un parcheggio. Tuttavia il dato è il più alto da quando è iniziata la pandemia. Il periodo preso in esame è quello dall’accensione dell’albero di Natale e del videomapping all’Epifania. Nel lasso di tempo – 30 giorni esatti – sono entrati mediamente in centro ogni giorno 38.734 veicoli. Per avere un numero di riferimento, i residenti nei borghi attorno a piazza Saffi sono 13.500: qualcuno di loro potrebbe essere entrato nelle statistiche, uscendo e rientrando a casa, altri magari no. Ad ogni modo, si può fare il confronto con gli anni precedenti: il periodo 202223 ha ‘recuperato’ l’85% delle potenzialità dell’ultimo Natale pre-Covid, quello spalmato tra fine 2019 e inizio 2020....