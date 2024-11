Centro, Alea in azione dopo le critiche : "Un macchinario innovativo per pulire"

Per affrontare il problema della scarsa pulizia del centro storico Alea mette in campo un ‘Ghiottone’: in inglese ‘Glutton’, il nome del nuovo aspiratore elettrico stradale che entrerà in servizio, inizialmente in via sperimentale, a partire da mercoledì prossimo nelle strade, nelle piazze e nei vicoli del centro. Come suggerisce il nome, il mezzo elettrico è ‘ghiotto’ di piccoli rifiuti e consentirà agli operatori di Alea Ambiente di rimuovere lo sporco anche dagli angoli meno accessibili, lavandone anche le superfici. La notizia dell’introduzione di ‘Glutton’ arriva pochi giorni dopo la protesta del comitato ‘Orgogliosi Forlivesi’.

Il portavoce dei cittadini che risiedono e lavorano in centro, infatti, ha sollevato non poche critiche sulla pulizia: oltre alla criminalità, segnala infatti situazioni di degrado. Lunedì una delegazione del centro – compreso il comitato di quartiere – incontrerà i vertici di Alea per affrontare il tema e valutare soluzioni. È in questo contesto che Alea ha presentato ieri ‘Glutton’, non un semplice aspiratore – viene definito "potente ma silenzioso" – ma un sanificatore ambientale. Grazie al tubo, rimuove piccoli rifiuti come i mozziconi di sigarette che, non si direbbe, sono un problema. E Alea cerca di risolverlo. Basti pensare che sabato 26 ottobre, in occasione della maratona ecologica organizzata proprio dalla società dei rifiuti, i 60 partecipanti hanno raccolto ben 6850 mozziconi, pari a un peso di 4,8 chili.

Il nuovo mezzo sarà dotato di una lancia ad acqua ergonomica che gli consentirà di lavare gli angoli ed i punti più critici rimuovendo escrementi e deiezioni di animali e permettendo di lavare gli arredi pubblici per un servizio di igiene molto più curato. L’utilizzo del nuovo macchinario in via sperimentale partirà mercoledì, per entrare a pieno regime a gennaio. Sarà in funzione quattro giorni alla settimana.

"Con questo aspiratore – dichiarano l’assessore Giuseppe Petetta con delega all’ambiente e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno con delega al centro storico – andiamo a rafforzare la vasta gamma di mezzi e interventi per la pulizia degli spazi pubblici che come Amministrazione stiamo portando avanti da sei anni in collaborazione con Alea. Per noi il decoro del centro storico è molto importante, è il biglietto da visita di una città che spicca in vetta alle classifiche nazionali per politiche a sostegno dell’ambiente e della sostenibilità. Continueremo su questa strada perché riteniamo che l’inciviltà debba essere contrastata prima di tutto con il buon esempio da parte di chi amministra".

Alea è soddisfatta: "Siamo certi che questo strumento innovativo e tecnologico – spiega Simona Buda presidente di Alea Ambiente – saprà apportare un miglioramento ulteriore al servizio di spazzamento e pulizia, garantendo standard sempre più elevati".