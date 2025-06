Centro, ancora polemiche. Pescheria, vigili e biblioteca: s’infiamma il dibattito

Sono vari gli aspetti riguardanti il centro storico che sono stati affrontati durante la seduta di ieri del consiglio comunale. A partire dal dibattito sull’utilizzo dei locali dell’Antica Pescheria, a due passi da piazza Saffi lungo Corso Diaz, dove l’amministrazione comunale vorrebbe collocare un presidio della Polizia Locale, mentre le opposizioni avrebbero visto meglio l’apertura di un’attività commerciale. Per fugare dubbi in materia, l’assessore al patrimonio Vittorio Cicognani ha illustrato la cronistoria dei bandi indetti dall’amministrazione proprio a questo scopo.

"Il primo, a fine 2023, è andato deserto – ha precisato Cicognani –, mentre il secondo, a inizio 2024, ha visto la partecipazione di tre società interessate. Ma la prima non rispondeva ai requisiti e le altre due si sono ritirate successivamente". Da qui la disponibilità dei locali per poter diventare sede per i vigili urbani.

Partendo dallo spunto delle opere del Guercino di proprietà comunale, che attualmente sono in prestito per una mostra a Cento, si è discusso della non disponibilità di spazi adeguati dove poterli ospitare al loro rientro, previsto per settembre. "Non avete un piano" ha attaccato in un question time il consigliere dem, Federico Morgagni. "Non sarà possibile averlo fino a quando non sarà finito il quarto stralcio del San Domenico – ha risposto il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –, tanto che, se sarà possibile, le lascerei direttamente a Cento, fruibili, invece di portarle, anche se in sicurezza, in un deposito".

La discussione si è poi accesa sulle condizioni di Palazzo Merenda. "Ridotto in condizioni di non sicurezza da 49 anni di incuria di amministrazioni di sinistra", ha rimarcato Bongiorno. "Sono sei anni che governate e non siete riusciti a chiudere un cantiere che era iniziato con i finanziamenti arrivati con il sindaco Davide Drei", hanno risposto Morgagni e il coordinatore delle opposizioni, Graziano Rinaldini.

Matteo Bondi