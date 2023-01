Centro antiviolenza di Forlì, un aiuto concreto dalla solidarietà

È andata in porto con successo l’iniziativa benefica a favore dell’Unione Donne in Italia Forlì e del Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza sulle donne, tenutasi in occasione dello scorso 25 novembre, ovvero nella ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

"Alleanza Coop 3.0 attraverso la campagna nazionale ‘Noi ci spendiamo e tu?’ a sostegno delle associazioni e dei centri antiviolenza di cui, come rappresentanti delle associazioni forlivesi, siamo state promotrici presso i punti vendita Coop di Forlì, ci ha consegnato l’importo di 2.200 euro sotto forma di buoni acquisto regalo e di denaro": a spiegarlo sono Brunella Turci per Udi e Stefania Collini del Tavolo permanente in una nota congiunta.

"Ringraziando e riconoscendo a Coop Alleanza 3.0 l’impegno costante e attento per contrastare la violenza sulle donne con atti concreti – continua la nota – segnaliamo che della cifra donata oltre il 70% sarà devoluto al Centro Donna del Comune di Forlì per il sostegno alla casa rifugio che ospita donne vittime di violenza. La parte residua sarà utilizzata da Udi Forlì e dal Tavolo delle associazioni contro la violenza alle donne di Forlì per promuovere iniziative di informazione e prevenzione contro il dramma della violenza".

In questo modo si sostiene il centro antiviolenza del nostro territorio e si rinnova l’impegno per abbattere e rimuovere tutti gli ostacoli che generano la violenza sulle donne.