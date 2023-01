Centro Caritas, è possibile richiedere un appuntamento

Anche per il 2023 il ‘Centro di ascolto Caritas S. Lucia’ a Santa Sofia in via Nefetti 14, è aperto il 1° e il 3° martedì del mese dalle 9,30 alle 11,30 solo su appuntamento. Un servizio importante che viene riconfermato per venire incontro alle tante fragilità che ancora caratterizzano il territorio dell’Unità Pastorale Alto Bidente guidata da don Giordano Milanesi. Per l’appuntamento è necessario inviare messaggio Whatsapp al numero 371.3864207 o una e-mail a [email protected] L’appuntamento sarà confermato secondo lo stesso metodo con l’indicazione della data e dell’orario.