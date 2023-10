Centro cinofilo alla ribalta. Premiate quattro istruttrici

Piovono riconoscimenti per il centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro Terme, recentemente proclamato centro di formazione di eccellenza dall’ente nazionale Opes Italia Cinofila. A fine settembre quattro rappresentanti della struttura di via Vallicelli hanno partecipato al DogXp2023, evento andato in scena a Roma, nel salone d’onore del Coni.

Nel corso della manifestazione istruttrici e atlete romagnole sono state premiate per meriti sportivi: si tratta di Barbara Arfelli, già salita agli onori della cronaca per la vittoria al campionato nazionale di detection games nel 2022 in coppia con la labrador Olivia, e Monica De Stein, leader del centro castrocarese, formatore cinofilo e istruttrice di detection games, insignita del riconoscimento per meriti sportivi grazie ai trionfi conseguiti con la sua fida labrador chocolate Luna, del diploma di dirigente sportivo e di formatore responsabile.

Successi ormai conclamati dalle innumerevoli attività svolte al centro cinofilo, dove si susseguono corsi di formazione per educatori e istruttori, corsi per proprietari, attività di educazione e addestramento e, soprattutto, preparazione di binomi alle attività sportive tra cui hoopers e detection games, i famosi giochi di fiuto conosciuti in tutto il territorio nazionale grazie al campionato di Opes Italia Cinofilia. Presenti nel salone d’onore anche Roberta Tumidei, che con la sua Akira si è distinta nel campionato nazionale viaggiando per tutta Italia, e Ambra Masacci, sempre in prima linea per le attività del centro Compagni di vita.

Intanto domenica scorsa la struttura castrocarese ha ospitato la finale del trofeo interregionale Emilia Romagna - Marche, gara valida anche per il campionato italiano, in attesa delle finali nazionali di novembre, che vedranno impegnati i diversi atleti cinofili di Compagni di vita, qualificatisi per partecipare al grando evento che si terrà il 26 novembre a Fucecchio.

