Centro cinofilo di Castrocaro, ecco tutti i premiati ’a quattro zampe’

Sono ben 155 le foto che hanno partecipato al concorso gratuito promosso dal centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro. Scatti premiati nel corso della tredicesima edizione della partecipatissima festa di Natale organizzata dal sodalizio guidato da Monica De Stein. Due le sezioni in concorso, oltre a quella del voto del pubblico e ai premi speciali assegnati dallo staff del centro.

Nella sezione Natale ad aggiudicarsi il primo premio è stata l’immagine della tenera golden Zoe di Gemma Monti di Rocca San Casciano; una rocchigiana anche alla piazza d’onore, appannaggio della cagnolina Kore, ritratta al pianoforte dalla ‘mamma umana’ Monica Mambelli; terzo gradino del podio per Penny e Goku, minuscoli e splendidi pelosetti della forlivese Marica Succi. Quattro le menzioni di merito, tributate ai forlivesi Elvis, cavalierino di Antonio Evangelisti, e alla bulletta Luna di Michela Salvetti, quindi ai castrocaresi Megghy di Camilla Monari e Ciki di Sara Faggion.

Invece, nella sezione selfie, con amico a quattro zampe e bipede ritratti assieme, si è imposta Kira di Marilena Rondello di Monzuno (Bologna), seguita da Soya della forlivese Michela Spazzoli e Ciribella della castrocarese Sylwia Miszka; menzioni per Kiwi dell’imolese Silvia Locci, stessi occhi azzurrissimi, Desy di Lucia Fedyk di Russi (Ravenna), e Otto della forlivese Simona Contaldo. Riconoscimenti anche a Neruda e Ottavia Visani di Brisighella, socia dell’anno del centro cinofilo mentre Pando e la ravennate Grazia Foschini si sono aggiudicati il premio Migliori Compagni di vita; tributo anche alla fedeltà a Ric e Belle dei forlivesi Franca e Maurizio Antonelli. Con 235 like il bellissimo cucciolo Giorgio di Miriama Bendoni ha conquistato il premio del pubblico, lasciando a 31 lunghezze Zoe, già prima nella sezione Natale, e le bertinoresi Xena e Melissa Corzani che hanno conseguito 110 preferenze.

Nel corso della festa in scena al centro tanti momenti di convivialità, giochi e dimostrazioni nelle varie discipline praticate al centro. Tra i prossimi corsi al via si segnalano il 21 gennaio quello da operatore dog sitter, il 25 e 26 il corso di trick mentre a febbraio sono in agenda le prime lezioni per istruttore di detection games (il giorno 18) e da istruttore hoopers (il 23). per tutte le info, www.compagnidivita.com.

Francesca Miccoli