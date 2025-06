Centro cinofilo Dog Galaxy: martedì la festa benefica

Sboccia l’estate al centro cinofilo Dog Galaxy di Forlì. Martedì sera dalle 19 la struttura di via Erbosa 29 aprirà le porte ai visitatori per una festa benefica con protagonisti gli amici a 4 zampe. "Un evento imperdibile per divertirsi insieme, imparare qualcosa di nuovo sul mondo cinofilo e, soprattutto, dare una zampa a chi ne ha più bisogno" spiega Stefano Cavina, educatore cinofilo e fondatore del centro.

Il programma prevede dimostrazioni delle attività che si possono svolgere con il proprio cane per rafforzare la relazione e divertirsi assieme. Prevista poi una sfilata aperta a tutti i cani: di razza e meticci, giovani e anziani. L’iscrizione costa 15 euro, il ricavato sarà devoluto al Gruppo Volontari del Canile di Forlì, ragazzi infaticabili dediti alla cura dei cani meno fortunati, abbandonati o comunque privi di un nido domestico e del calore di una famiglia. Anche chi non parteciperà alla ‘passerella’, potrà comunque contribuire alla raccolta fondi nel corso della serata.

Tra momenti ludici, didattici e conviviali, sarà possibile rifocillarsi con le proposte del food truck ‘Manicarretto’, a partire dalle deliziose polpette per tutti i gusti. Saranno allestiti stand artigianali a tema cinofilo: in vendita prodotti unici fatti con amore per i pelosi e i loro amici umani. E ancora tante altre sorprese. L’ingresso è libero. Per iscriversi alla sfilata, cliccare sul link www.doggalaxy.it/festa-estate/ o chiamare il 348.7386100. Per tutti gli iscritti è previsto un omaggio.