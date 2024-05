Centro, clima caldo. RinnoviAmo svela il suo ‘sondaggio’. E si riparla del Carmine

La campagna elettorale si accende sul centro storico: non solo per le polemiche, che accompagnano tradizionalmente il periodo elettorale, ma per la sua riqualificazione con due incontri a distanza di appena un’ora, oggi pomeriggio, organizzati dagli opposti schieramenti e, dunque, con visioni diverse sul cuore della città.

Oggi, alle ore 17, presso la Sala Randi del municipio, è prevista la presentazione del progetto ‘la Forlì del futuro’, focalizzato proprio sul centro cittadino. A curare l’evento è il consigliere comunale Lauro Biondi (ex Forza Italia, ora candidato come indipendente nelle liste della Lega): alla presenza del sindaco uscente Gian Luca Zattini e dell’architetto Dino Passeri, verranno illustrate alcune proposte di rigenerazione urbana e, in particolare, il parcheggio sotterraneo di piazza del Carmine, un cavallo di battaglia di Lauro Biondi nell’ultima legislatura. La giunta ha commissionato verifiche che danno il via libera allo scavo, anche se resta il tema della sua sostenibilità economica. Il dibattito sarà coordinato da Silvia Ortolani, candidata del Club della Libertà nella lista della Lega.

Sempre oggi, alle 18, presso il circolo Asioli, al civico 280 di corso Garibaldi, la lista civica RinnoviAmo Forlì (che sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini), presenta i risultati ottenuti al termine della somministrazione "a diverse centinaia di cittadini" del questionario finalizzato a raccogliere osservazioni e proposte, in relazione al centro storico. Attraverso le domande, i proponenti hanno indagato intorno a temi quali la vivibilità, il decoro, le barriere architettoniche, i fattori di attrattività commerciale, le possibilità di recupero della residenzialità. Dopo l’illustrazione dei risultati, i rappresentanti della lista presenteranno le loro proposte sul tema oggetto del questionario, "per porre in evidenza se e in qual misura gli spunti, critici e propositivi, emersi dalle risposte al questionario, trovino riscontro nelle prospettive di ri-generazione urbana contenute nel programma della lista. È prevista la presenza del candidato sindaco Graziano Rinaldini.

I due alfieri del centrodestra e del centrosinistra si troveranno poi faccia a faccia domani alle 19 in piazza Morgagni: il dibattito si intitola ‘Il futuro del lavoro nel nostro territorio’ ed è organizzato dalla Uil in occasione della festa del sindacato. Che annuncia "domande sulle criticità che vivono coloro che lavorano nel settore della sanità e dell’assistenza, passando per questioni legate ad alcune complesse situazioni aziendali nel nostro territorio, vedi il futuro dell’Electrolux".

Paola Mauti