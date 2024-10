Centro commerciale Le Fornaci, ecco il Conad tutto rinnovato

Dopo i lavori che lo hanno interessato nell’ultimo mese, riapre oggi alle 9 l’ipermercato Spazio Conad del centro commerciale Le Fornaci. Sarà la sindaca, Milena Garavini, a tagliare il nastro. Con lei, per la breve cerimonia che si svolgerà prima dell’apertura, ci saranno l’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta, Gianni e Marco Brasini, che condurranno il punto vendita insieme ai soci della Sea ipermercati. Il parroco don Stefano Pascucci impartirà la benedizione.

I lavori, iniziati a fine settembre, hanno totalmente rinnovato i locali, dai pavimenti all’illuminazione, dagli arredamenti ai reparti e ai laboratori di produzione interna, fino a tutta la comunicazione ‘in store’. Volto tutto nuovo anche per i ‘concept’: il negozio per animali (Pet Store), la parafarmacia e il corner Unieuro. Il negozio ha una superficie di vendita di circa 4.500 metri quadri. Lo staff è composto da 88 persone. Le casse tradizionali, si accompagnano a quelle self-service e con terminale. L’orario di apertura è tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8 alle 20,30. "Siamo orgogliosi — dice l’ad di Cia-Conad, Luca Panzavolta — di presentare la nuova veste dello Spazio Conad di Forlimpopoli, frutto di un impegnativo progetto di ristrutturazione pensato per offrire un ambiente moderno, accogliente e funzionale, pienamente in linea con i valori di convenienza che esprimiamo ogni giorno".

ma.bo.