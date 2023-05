Centro culturale "Arti, foto e libri sempre visibili"

Marco Colonna, lei e la sua associazione culturale, ‘Metropolis’, avete avanzato una proposta per il futuro dell’area dell’ex Eridania. Quale?

"Abbiamo preso come esempio modelli di recupero di grandi aree dismesse, uno su tutti quello che ha permesso la riqualificazione della Zisa di Palermo".

In cosa consiste?

"In un grande contenitore per tutte le arti. Un expo permanente dove i pittori e i fotografi possano esporre, gli autori presentare i loro libri, gli artigiani mostrare i loro prodotti…".

A Forlì manca?

"Sì, per questo è importante che l’ex Eridania abbia questa vocazione culturale".

Il San Sebastiano, ad esempio, ospita già mostre.

"Sì, ma non è uno spazio sempre aperto e sempre fruibile: ci sono liste d’attesa e periodi di chiusura. L’ex Eridania sarebbe diversa: sarebbe un luogo in cui gli artisti possono mostrarsi e dove le arti stesse possono trovare sviluppo. Chiunque, andando all’ex Eridania, sarebbe certo di poter fruire di qualche contenuto artistico".

Il suo futuro non avrebbe una dimensione troppo locale?

"No, dovrebbe essere legato non a Forlì, ma alla Romagna intera. Pensiamo, infatti, anche al coinvolgimento delle scuole come ad esempio il Cercal di San Mauro Pascoli, dove si opera nel campo delle calzature. Questi istituti potrebbero avere una vetrina eccezionale. Ci piacerebbe una collaborazione tra i sindaci e le realtà scolastiche".

Qualcuno ha proposto anche di realizzare una grande area per concerti.

"Tanti progetti, incluso questo, non sono fattibili. Sono state avanzate proposte che non possono avere un futuro: la Soprintendenza non potrebbe che bocciare un progetto che prevede musica ad alto volume in pieno centro abitato".

Pensa che la vostra sia l’unica proposta fattibile?

"Non dico questo. Penso senz’altro che l’Eridania dovrebbe essere votata alla cultura, questo sì. Sono anche favorevole, però, a un concorso di idee. E mi piacerebbe anche che venisse realizzato un tavolo con le realtà più rappresentative che possano intraprendere un percorso comune finanziato da opportuni fondi regionali. È chiaro, però, che la scelta alla fine sarà anche politica".

Lo ha rivendicato anche Zattini, sul Carlino di ieri.

"Il sindaco dovrà dare almeno dei paletti entro i quali dovranno muoversi i proponenti".

Il vostro progetto riguarda anche l’area esterna?

"Sì, pensiamo a un’opportuna riqualificazione mirata, nella consapevolezza che ormai nell’area proliferano essenze che dovrebbero essere preservate e nidificano uccelli che, a Forlì, insistono solo in quel polmone verde".

Questo è coerente con l’obiettivo del sindaco.

"Sì, e noi siamo perfettamente d’accordo con l’importanza del parco. Sarebbe ancora meglio, però, cominciare i lavori avendo già un’idea di ampio respiro su tutta l’ex Eridania. La cosa importante è andare verso la modernità, per poter avere in futuro una Forlì nuova, innovativa e più bella".

Sofia Nardi