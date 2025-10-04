Centro del riuso: Alea in aiuto alla parrocchia

Alea Ambiente ha stipulato una convenzione con la parrocchia della Madonna del Popolo di Meldola che, attraverso la Caritas locale, gestisce un centro del riuso che opera a beneficio di tutto il territorio.

L’agevolazione economica riguarda l’ammontare della tariffa di igiene urbana del Mercatino solidale per rafforzare l’impegno di promuovere pratiche sostenibili per la riduzione dell’impatto ambientale attraverso il riuso e la diminuzione degli sprechi.

La nuova sede del Mercatino solidale è stata aperta durante lo scorso anno in via Giordano Bruno 25, a fianco della chiesa di San Francesco ed è aperta il giovedì e il sabato dalle 14,30 alle 17,30. Qui i cittadini possono portare oggetti di seconda mano o, attraverso un’offerta, acquistare articoli che altrimenti sarebbero stati destinati allo smaltimento, contribuendo alla riduzione dei rifiuti. Un gesto concreto di economia circolare che valorizza l’usato e stimola una cultura sostenibile.

"Alea Ambiente riconosce il grande ruolo che il centro del riuso rappresenta – afferma il direttore di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini –. Luoghi in cui si mette in pratica la sostenibilità come avviene in centri attivi sul territorio, tra cui quello gestito da Alea Ambiente insieme al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo a Forlimpopoli, e il grande mercatino in via Lunga del medesimo comitato".

"Vogliamo ringraziare la Parrocchia della Madonna del Popolo di Meldola, tutte le volontarie e i volontari della Caritas e Alea Ambiente per questa preziosa collaborazione e per la rete creata – sottolinea Filippo Santolini, assessore all’Ambiente di Meldola e presidente del Coordinamento soci di Alea Ambiente –. Ridurre la quantità di rifiuti attraverso il riutilizzo è la massima espressione di una cultura della sostenibilità ambientale e sociale. E’ perciò importante sostenere realtà come la Caritas meldolese che aiutano la nostra comunità a guardare ad un futuro più rispettoso dell’ambiente, delle risorse e delle persone".

La parrocchia – rappresentata dal parroco don Enrico Casadio e dal direttore della Caritas, Francesco Branchetti – ha espresso "apprezzamento per la mediazione dell’Amministrazione comunale e la disponibilità di Alea Ambiente a riconoscere, concretamente, il valore di un’opera caritativa di cui beneficiano tante famiglie e persone del territorio meldolese e non solo".

Oscar Bandini