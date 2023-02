Centro, demolita la casa natale di Morgagni "La facciata sarà ricostruita identica"

Non sono in molti, a Forlì, a ricordare che quella facciata spoglia in una traversa di corso Diaz fosse la casa natale dell’illustre medico forlivese Giovanni Battista Morgagni, noto come ‘il padre della moderna anatomopatologia’. A lui sono intitolati l’ospedale e il liceo Classico. Del resto da molti anni (almeno dieci) la targa che ne ricordava la nascita avvenuta lì il 25 febbraio del 1682 era stata rimossa e sull’edificio, in evidente stato di abbandono, non rimaneva che una sagoma rettangolare. Ora via Missirini è chiusa al traffico e le ruspe sono in azione: proprio in queste ore, infatti, la casa di Morgagni sta venendo abbattuta, un mattone dopo l’altro, senza troppo clamore.

"Il fatto, in realtà, è da vedere sotto una luce positiva – sottolinea l’assessore all’urbanistica Daniele Mezzacapo –. Si tratta della prima grande opera resa possibile dalla nostra variante urbanistica del 2021 che abbiamo pensato proprio per rendere finalmente possibile la demolizione di un immobile al fine di ricostruzione e riqualificazione dello stabile. L’intervento, comunque, non è comunale, ma del tutto in mano a privati". A suo tempo la decisione del Comune di permettere demolizioni anche totali, come appunto succede alla casa di Morgagni, era stata duramente contestata in particolare dai Verdi, che ritenevano illegittimo tale tipologia di intervento in pieno centro.

Cosa succederà, di fatto, a quella che fu la casa di Morgagni? "Verrà abbattuta – spiega Mezzacapo – e poi la facciata sarà ricostruita perfettamente identica a come era in passato, ma nuova e funzionale, nel pieno rispetto di tutti i vincoli e dei criteri di sismicità. L’aspetto sarà quello che tutti ricordiamo, ma lo stabile, e di conseguenza tutta la via, saranno molto più appetibili anche per nuovi residenti. Via Missirini, del resto, ad oggi è una via poco popolata e poco gradita ai forlivesi e il fatto di poter presto vedere la sostituzione di un vecchio edificio fatiscente con uno nuovo può essere solo visto sotto una buona luce".

Quando i lavori saranno terminati, però, cosa ne sarà della targa che ricorda la nascita di Morgagni? E, soprattutto, che fine ha fatto? La lastra fu rimossa circa dieci anni fa, quando gli allora proprietari avevano cominciato a elaborare per la prima volta un possibile progetto di recupero dello stabile e l’architetto responsabile, Roberto Pistolesi, durante una ricognizione notò come la targa fosse mal fissata e pericolante, decidendo così di rimuoverla e collocarla temporaneamente all’interno delle mura. Gli anni sono passati e, come spesso capita, la soluzione temporanea si è trasformata in definitiva. O quasi. "Mi sono informato – assicura Mezzacapo – e mi è stato detto che la lapide esiste ancora ed è in salvo. Senza dubbio, a lavori ultimati, sarà collocata dove potrà essere ben visibile da tutti".

Sofia Nardi