Centro di accoglienza per minori, il Comune di Galeata spiega i piani

Sull’ipotesi del Centro di accoglienza per minori a Villa Torricella di Galeata, l’amministrazione comunale risponde alle critiche della minoranza consigliare rappresentata dal gruppo Galeata Futura, che ha lamentato scarsa trasparenza, e lo fa precisando l’iter e le caratteristiche del progetto. Progetto che aveva anche creato un certo sbigottimento nelle forze politiche di centrodestra, che sostengono l’amministrazione guidata dal sindaco Francesca Pondini.

"L’iniziativa è promossa dalla ‘Cooperativa Rifredi Insieme’– si legge nella nota di risposta diffusa dall’amministrazione comunale –, un ente privato con una lunga esperienza sul nostro territorio. La cooperativa gestisce, tra le altre strutture, l’Opera Madonnina del Grappa, specializzata nell’accoglienza di minori. Il progetto in questione prevede la riapertura di Villa Torricella per ospitare dieci ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni, offrendo loro un percorso educativo e di inserimento lavorativo. Il nostro ruolo si limita a facilitare il dialogo tra la Cooperativa Rifredi Insieme e le autorità competenti, come la Prefettura, per garantire che l’iniziativa rispetti tutte le normative vigenti e sia adeguata alle esigenze della comunità".

Il progetto è, a detta degli amministratori, in fase preliminare ricordando che Villa Torricella necessita tra l’altro di interventi di ristrutturazione prima di poter ospitare i minori e, ad oggi, non esiste alcun accordo definitivo. "Il compito dell’amministrazione – aggiungono – è quello di supervisionare e garantire il rispetto delle procedure, non di avviare il progetto stesso. Ogni decisione verrà presa con attenzione, tenendo conto sia del benessere dei minori sia dell’impatto sulla comunità locale".

Del resto Galeata è la patria di don Giulio Facibeni, il ‘genio della carità’ dell’Opera Madonnina del Grappa, dell’azione di don Carlo Zaccaro e, continua la nota, "la realizzazione del progetto sarà possibile solo se l’intera comunità di Galeata lo farà insieme alle associazioni del Terzo settore, ai Comuni limitrofi, all’Asp San Vincenzo de’Paoli e al Distretto di Forlì e potrà avere un impatto positivo e rappresentare una vera opportunità per l’accoglienza e la formazione di questi ragazzi". Seguono i ringraziamenti al prefetto di Forlì-Cesena "per la disponibilità all’incontro per verificare se esistano le condizioni necessarie per la realizzazione del progetto".

Infine la mano tesa all’opposizione. "Qualora il progetto venga avviato – conclude il sindaco –, auspichiamo che Galeata Futura, insieme alla popolazione e alle associazioni locali, possa collaborare attivamente con la Cooperativa Rifredi Insieme per costituire un gruppo di lavoro che ne segua l’evoluzione e favorisca la condivisione con la cittadinanza".