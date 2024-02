Centro di aiuto alla vita: "Nel 2023 aiutate 120 famiglie. Aborto evitato per 5 bimbi"

Domenica 4 febbraio la Chiesa celebra la 46ª Giornata per la vita dal titolo ‘La forza della vita ci sorprende’. Per questa occasione il Movimento e il Centro di aiuto alla vita propongono due appuntamenti in Cattedrale: stasera alle 20.45 ‘Ave Maria Madre della vita’ (letture e canti a cura del Gruppo corale di Castrocaro e Terra del Sole, diretto dal maestro don Marino Tozzi). Secondo appuntamento domani alle 18.30, con la messa celebrata da mons. Livio Corazza vescovo di Forlì-Bertinoro. In occasione della Giornata sarà distribuito in tutte le parrocchie materiale informativo con il messaggio dei vescovi italiani e il resoconto delle attività svolte dal Centro di aiuto alla vita.

Gli interventi prevalenti di cui si carico il Centro di aiuto alla vita, del quale è presidente Andrea Taddeo, riguardano problematiche per una gravidanza indesiderata, per difficoltà familiari ed economiche, mancanza di casa e di lavoro. "I nuclei familiari che abbiamo aiutato nel 2023 sono stati 120, per la maggioranza stranieri – afferma Taddeo –; 34 i bambini accompagnati a nascere, di cui 5 salvati dall’aborto attivando il Progetto Gemma/Germoglio. Il Centro di Aiuto alla Vita gestisce anche 4 appartamenti avvalendosi dei suoi operatori e volontari per progetti di ospitalità e accompagnamento sempre in presenza di gravidanza o con bambini molto piccoli, progetti definiti e monitorati in collaborazione con i servizi sociali del territorio".

Nel 2023 sono stati accolti negli appartamenti 6 nuclei familiari (6 mamme, 2 papà e 8 bambini). Nella casa di accoglienza ‘La Tenda’ per gestanti e madri con bambini, che come il Centro ha sede in via Giovita Lazzarini 24, sono stati ospitati 7 mamme e 9 minori e un minore in accoglienza diurna.

A Forlì il materiale informativo distribuito alle parrocchie contiene anche la testimonianza di Julia, una donna straniera, separata dal marito, con tre figlie, rimasta incinta dal nuovo compagno che vuole farla abortire: "Con il Centro di aiuto alla vita si instaura una bella relazione che sostiene la mia volontà di portare a termine la gravidanza, nonostante i controlli ecografici, nel frattempo, abbiano riportato la diagnosi di sindrome di Down. Non è stato semplice, ma sapendomi accompagnata ho sperimentato una accresciuta forza per mantenere il mio sì alla vita che portavo in grembo".

Alessandro Rondoni