Domani a Bocconi è in programma lo spettacolo "C’era una casa molto carina…", a cura del Centro Italiano Storytelling di Portico. L’incontro si svolgerà in via della Brusia a Bocconi, dalle 18, con ingresso libero. Interverranno gli storyteller: Lia Zannetti, Anna Facciani, Ornella Mercuri, Stefania Ganzini, Flavio Milandri.