Centro Donna, crescono gli accessi In un anno 332 richieste d’aiuto

Accessi invariati, ma casi di maltrattamento in aumento: non sono incoraggianti i dati presentati ieri in commissione consigliare dal Centro Donna di Forlì che fanno riferimento al 2022. Il Centro Donna, va specificato, non si occupa esclusivamente di donne vittime di violenza, ma anche semplicemente in stato di fragilità: su 332 accessi, 142 sono vittime di violenza, 35 hanno richiesto aiuto psicologico, 38 hanno disagi economici o hanno bisogno di alloggio, 55 chiedono consulenza giuridica, 25 hanno difficoltà relazionali nel contesto familiare, 37 chiedono aiuto nella ricerca di un lavoro. Dei 332 accessi del 2022, 206 sono da parte di nuove utenti. Tra questi, si contano 97 nuclei monogenitoriali. Per rendere l’idea: nel 2021 gli accessi erano stati 323, 315 nel 2020.

Tra le utenti la maggior parte sono cittadine italiane: 192 contro 140 straniere. Tra le straniere la percentuale maggiore di accessi è relativa ai paesi dell’Africa (50%) e dell’Europa (40%). Tra le persone che accedono al Centro, il 23% sono disoccupate e l’11% casalinghe, mentre le lavoratrici precarie sono il 21%. I dati relativi al titolo di studio rivelano come le persone che fanno ricorso al Centro siano mediamente istruite: il 36% hanno il diploma superiore, mentre il 12% sono laureate: una prova, questa, che confermano come le situazioni di bisogno colpiscano trasversalmente più fasce sociali. Colpiscono negativamente i dati relativi a chi fa accesso per ragioni legate al maltrattamento domestico: nel 2022 le donne vittime di violenza che si sono rivolte al Centro Donna sono 144, di cui 86 italiane e 58 straniere. La fascia d’età maggiormente coinvolta rimane quella tra i 25 e i 45 anni. Rispetto allo scorso anno, le giovani donne di età compresa tra i 18 e i 24 anni e le donne di età superiore ai 45 sono aumentate. Lo status socio economico non rappresenta un elemento determinante in tema di maltrattamento fisico, psicologico o sessuale: dai dati non emerge nessuna differenza tra donne con diverse posizioni sociali. Se si analizzano i dati degli scorsi anni risulta evidente il drammatico balzo in avanti del 2022: nel 2018 i casi erano stati 108, 116 nel 2019, 111 nel 2020, 127 nel 2021 e ben 17 in più nell’anno appena terminato. La violenza nella maggior parte dei casi viene perpetrata in famiglia, ad opera del marito o del compagno e, nei casi in esame, è compiuta prevalentemente da uomini italiani (89 italiani e 55 stranieri).

Nel corso del 2022 sono state inserite nelle case rifugio del Centro Donna 4 donne con 4 figli minori; all’interno della Casa Rifugio erano già presenti 6 donne con 3 bambini. Infine, capitolo reddito di libertà: si tratta di un sussidio mensile di 400 euro della durata di un anno riconosciuto alle donne vittime di violenza, istituito per garantirne l’indipendenza economica. Le domande pervenute al Centro Donna sono state 26, delle quali 12 erogate. Il contributo totale erogato dall’Inps è stato di 57.600 euro. Il Centro Donna ha sede in via Tina Gori, 58, telefono 0543.712660, mail [email protected]