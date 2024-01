Centro e sicurezza. Scontro fra Pd e Lega

I riflettori tornano a puntarsi sull’annosa questione ‘centro storico’, questa volta sollevata dal segretario comunale del Pd forlivese Michele Valli, insieme alla segretaria del circolo del centro Flavia Cattani e al gruppo in consiglio comunale: "Come abbiamo evidenziato più volte in questi cinque anni, il centro storico, la sua sicurezza, il suo decoro, da veri e propri cavalli di battaglia della campagna elettorale del sindaco Zattini, si sono trasformati in tallone d’Achille per questa giunta. Ciò a prescindere dai vuoti proclami del vicesindaco, che evidentemente non ha reale contezza dello stato del centro e del disagio di chi lo vive". Nel mirino, in particolare, "le affermazioni sulla videosorveglianza".

Il problema, secondo il Pd, è che "il generale rilancio del nostro centro non è stato inserito in un progetto organico, integrato alla pianificazione degli investimenti comunali, che riguardi contemporaneamente la qualità dell’abitare, le opportunità di crescita delle attività economiche, recupero e rigenerazione degli spazi urbani pubblici e privati, la cultura, il turismo, l’università. Fatta eccezione per l’investimento spesso abnorme in specifiche attività (vedi luminarie) o la prosecuzione di progetti ereditati, dall’amministrazione comunale non sono arrivate proposte che rappresentino un vero volano dello sviluppo di economia, residenzialità, socialità, accessibilità e fruizione del centro".

Pronta la replica del segretario comunale e vicecapogruppo della Lega Albert Bentivogli: "Valli mostra un invidiabile coraggio quando accusa la giunta Zattini di non aver fatto nulla in tema di sicurezza e degrado, quando le varie giunte forlivesi di sinistra hanno chiuso gli occhi di fronte al decadimento del centro storico. Dopo aver promosso per anni politiche di allontanamento dal centro storico dei servizi e del commercio, provocandone lo spopolamento, ha anche consentito che diventasse terra di nessuno e senza controllo. La giunta di centrodestra ha bloccato questa deriva invertendone la tendenza, ma ci vorrà altro tempo per portare a termine un progetto complessivo di riqualificazione delle aree urbane dimenticate dalla sinistra".

Repliche anche sul fronte ‘sicurezza’: "Si è rinforzato il settore della polizia locale che ha svolto un lavoro egregio, oltre ad aver presidiato le zone più a rischio con ronde dedicate ha provveduto anche alla chiusura di tutte le attività che creavano degrado e problemi di sicurezza".