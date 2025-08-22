Centro Elianto al Teatro delle Forchette

L’amministrazione comunale di Predappio, col provvedimento numero 318 del 6 agosto ha assegnato la gestione del Centro Giovani ‘Elianto’ di Predappio all’associazione di promozione sociale Teatro delle Forchette con sede a Forlì.

Il servizio del Teatro delle Forchette partirà dal prossimo 1 ottobre per proseguire fino al 30 settembre 2028.

Commenta al riguardo il sindaco Roberto Canali: "Il Teatro delle Forchette si occuperà in questi tre anni dell’animazione del Centro Elianto frequentato dai ragazzi e giovani, con ricerche di studio e di tipo scolastico, gestione dei libri e lettura, attività ludiche e teatrali, feste e organizzazione di eventi adatti per ragazzi e giovani". Presso il Centro Elianto si ritrova anche la Consulta dei giovani che organizza incontri, feste e manifestazioni (fra cui il cinema all’aperto), segnala temi e problemi, svolgendo attività di formazione sociale, in rapporto con l’amministrazione comunale. Racconta ancora a questo proposito il sindaco Canali: "Presso il Centro Elianto stiamo sistemando una saletta per le attività della Consulta giovanile, i cui componenti in questo modo possano operare meglio per sviluppare il loro programma anche a favore di tutti i giovani del Comune".

