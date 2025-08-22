Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante

Centro Elianto al Teatro delle Forchette
22 ago 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Centro Elianto al Teatro delle Forchette

Lo spazio rivolto ai giovani è stato dato in gestione all’associazione culturale.

La compagnia teatrale di Forlì

L’amministrazione comunale di Predappio, col provvedimento numero 318 del 6 agosto ha assegnato la gestione del Centro Giovani ‘Elianto’ di Predappio all’associazione di promozione sociale Teatro delle Forchette con sede a Forlì.

Il servizio del Teatro delle Forchette partirà dal prossimo 1 ottobre per proseguire fino al 30 settembre 2028.

Commenta al riguardo il sindaco Roberto Canali: "Il Teatro delle Forchette si occuperà in questi tre anni dell’animazione del Centro Elianto frequentato dai ragazzi e giovani, con ricerche di studio e di tipo scolastico, gestione dei libri e lettura, attività ludiche e teatrali, feste e organizzazione di eventi adatti per ragazzi e giovani". Presso il Centro Elianto si ritrova anche la Consulta dei giovani che organizza incontri, feste e manifestazioni (fra cui il cinema all’aperto), segnala temi e problemi, svolgendo attività di formazione sociale, in rapporto con l’amministrazione comunale. Racconta ancora a questo proposito il sindaco Canali: "Presso il Centro Elianto stiamo sistemando una saletta per le attività della Consulta giovanile, i cui componenti in questo modo possano operare meglio per sviluppare il loro programma anche a favore di tutti i giovani del Comune".

q.c.

