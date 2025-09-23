Centro Elianto, tra musica e aiuto-compiti

Dopo la pausa estiva, da ottobre il Centro Giovani ‘Elianto’ di Predappio tornerà a riempirsi di vita. Lo spazio in zona del Foro Boario, gestito dal Teatro delle Forchette, in collaborazione con il Comune e Media partner: 140 il Resto del Carlino, sarà aperto da ottobre a giugno ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Spiega il sindaco, Roberto Canali: "Si tratta di un punto d’incontro per bambini, ragazzi e famiglie, dove studiare, leggere, disegnare, giocare e trascorrere del tempo con gli amici". Aggiunge l’assessora alla cultura, Veronica Bevacqua: "Il Centro tornerà anche ad ospitare, per la stagione 2025/2026, una ricca proposta di attività musicali, supporto nello studio, apprendimento dell’inglese, fumetto e scacchi, confermando la sua vocazione di luogo vivo, creativo e inclusivo. Grande protagonista sarà ancora una volta la musica, con i corsi di canto, chitarra, basso, batteria, violino e pianoforte. Gli iscritti potranno frequentare lezioni individuali di 50 minuti da ottobre a maggio, scegliendo la formula più adatta grazie anche ai voucher modulabili". Per i più piccoli, l’educazione musicale potrà essere coltivata attraverso il laboratorio ‘Suoniamo insieme’ di Simona Stradaioli, che accompagnerà i bambini dai 3 ai 10 anni con attività ludiche e ritmiche, ideali per sviluppare ascolto e coordinazione. Spiega l’assessore alle associazioni e sport, Lorenzo Lotti: "Il Centro Elianto sostiene, inoltre, i giovani musicisti, mettendo a disposizione dei gruppi musicali una sala prove attrezzata con tariffe accessibili e abbonamenti agevolati per i residenti.

Accanto alla musica, torna un servizio molto apprezzato dalle famiglie: l’aiuto compiti, seguito dagli educatori volontari del Teatro delle Forchette. A partire da lunedì 13 ottobre, ogni lunedì e giovedì pomeriggio, bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno ricevere un supporto nello studio, in un clima sereno e collaborativo". C’è spazio anche per l’apprendimento dell’inglese, ma in una veste insolita e divertente. Si tratta di ‘Inglese in movimento’, il corso condotto da Giulia Fabbri che unirà gioco e attività motorie per stimolare i più piccoli nell’ascolto e nella conversazione. Dal 9 ottobre, ogni giovedì, i bambini dai 3 ai 10 anni avranno così l’occasione di vivere la lingua in modo attivo e coinvolgente. Infine, per chi ama esprimere la propria fantasia con matita e pennello è in programma, da lunedì 10 novembre a metà febbraio, il corso di fumetto tenuto da Matteo Mazzacurati, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle tecniche base del disegno e della narrazione illustrata (il percorso è adatto a tutte le età). Conclude Lotti: "Infine, per gli appassionati di strategia, partirà a gennaio 2026 il corso di scacchi, pensato sia per chi si avvicina per la prima volta al gioco sia per chi vuole approfondire le proprie competenze" (info: 0543.921434 e 339.7097952).

Quinto Cappelli