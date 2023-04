Centro in crisi? Le idee chiare attirano risorse

Marco

Bilancioni

Hotel della Città, biblioteca, comando dei vigili: tante realtà del borgo di Porta Cotogni sono chiuse del tutto o in parte. La situazione però sta per cambiare. Arrivano milioni di euro – dal Pnrr ma non solo – per rilanciare palazzo Merenda, collegarlo al Campus, trasformare lo storico albergo, ridare vita alla Galleria Vittoria, risistemare i marciapiedi e altro ancora. Tutto dipende dal fiume di soldi in arrivo, vero. Ma i soldi vanno dove ci sono idee e progetti. Lo stesso Minoia ammette che la vicinanza del Campus è stimolante e di buon auspicio per gli affari.

Restano, naturalmente, le criticità: per esempio la pervicace presenza di sportelli bancari laddove potrebbero esserci negozi. Ma se corso della Repubblica viene premiato non è perché sia stato risparmiato dalla crisi del centro. Le boutique ci sono ancora ma non ne esprimono più l’essenza. Ci sono piuttosto progetti chiari per il futuro, una vocazione precisa e, infine, il coraggio di rilanciare la scommessa sull’università. Forlì deve trovare una strada altrettanto decisa per corso Mazzini e poi vedrà il vento cambiare.