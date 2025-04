Centro italiano di Storytelling: nuova sede e programma

Il Centro Italiano di Storytelling, fondato a Portico nel 2018 da Giovanna Conforto di Firenze, esperta del settore a livello internazionale, ha rinnovato la sede, concessa dal Comune di Portico e San Benedetto nel palazzo Guidi di piazza Traversari 2, dove si trovano anche altre associazioni di volontariato. All’inaugurazione sono intervenute anche autorità locali, fra cui il sindaco, Maurizio Monti, che ha augurato lunga vita e attività artistiche e culturali ai volontari del Centro.

Racconta Giovanna Conforto, attualmente direttrice artistica, che ha lasciato la presidenza a Lia Zannetti: "Siamo partiti con pochi aderenti che si contavano sulle dita di una mano ed ora siamo già oltre trenta, con adesioni da Forlì, da altre città della Romagna e della Toscana".

Aggiunge la socia Anna Facciani, che è anche consigliere comunale: "Presto apriremo un corso di italiano un giorno alla settimana per le donne immigrate, con lo scopo di imparare la lingua e arrivare a far raccontare delle storie dei loro paesi di origine". Il programma degli storyteller di Portico è già ricco di appuntamenti per i prossimi mesi. Anticipa a questo proposito Facciani: "In estate, alcuni giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna organizzeranno l’evento ‘Arte in Torre’ ovvero nella Torre Portinari, in collaborazione con gli storyteller che vorranno aderire ad una visita guidata, recitando in mezzo alle loro opere. Inoltre, per il 13 agosto si ripeterà l’appuntamento estivo a Bocconi, ‘Arte in Brusìa’, con l’evento ‘Storie del territorio’. Insomma, gli storyteller, che s’ispirano a Dante e Beatrice, non hanno rinnovato solo la sede, ma soprattutto il loro impegno nel raccontar storie ad iniziare dai paesi dell’Appennino tosco-romagnolo.

Quinto Cappelli