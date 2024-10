"Centro, non basta il commercio"

Stefania Piovaccari, barista e residente nella prima periferia di Forlì, approfitta del mercato del venerdì per fare un giro tra i banchi. "Il mercato è un’occasione, per chi di solito non frequenta il centro, di esplorarlo. Non si può rivitalizzarlo solo con il commercio: anche le bancarelle di Natale restano pur sempre attività di vendita e potevano essere mantenute, com’era un tempo, nella piazzetta della Misura". Piovaccari critica anche il tipo di eventi organizzati: "Le manifestazioni in piazza non sono mai davvero nuove, si tratta quasi sempre di food truck o fiere alimentari. Il centro – spiega –, per essere davvero attrattivo, ha bisogno di proposte culturali e artistiche".