Centro per la Pace in piazza. Bandiera palestinese nel volantino: "È genocidio, non potevamo tacere"

‘Una Pace Giusta’. Questo lo slogan della manifestazione indetta dal Centro per la Pace forlivese in collaborazione con Cgil e le associazioni Forlì città aperta, Avenida matta, Cambiare rotta e Station to station, in riferimento alla recente guerra che ha ripreso a insanguinare il Medioriente. L’evento è previsto oggi alle 15 nel piazzale Iginio Lega (antistante al campus universitario). Nella locandina di presentazione figura, in primo piano, una bandiera della Palestina e più in fondo il vessillo arcobaleno della pace. Nessun riferimento, né con parole né con immagini, all’altra parte in conflitto, ovvero Israele.

Si tratta di una manifestazione pro Palestina? "Noi scendiamo in piazza sempre per le ragioni della pace – spiega Raffaele Barbiero, presidente del Centro per la Pace di Forlì – per rompere conflitti che portano morte e distruzione. Ci siamo mobilitati per i curdi ai tempi di Erdogan nel 2019, per la Birmania nel 2021. La nostra attenzione si concentra quindi su tutto quello che ha a che fare con il tema della guerra e della gestione dei conflitti in modo non violento, l’obiettivo è ridurre ai minimi termini la violenza sui civili inermi". L’associazione che Barbiero guida organizza ogni due anni la marcia della pace, che parte da Forlì e arriva a Bertinoro. Il centro è intitolato ad Annalena Tonelli, la missionaria forlivese uccisa nel 2005 in Somalia, ispiratrice di molteplici iniziative a sostegno dei poveri.

Il tema centrale della manifestazione, però, sarà la tragedia umanitaria in atto nel conflitto israelo-palestinese scoppiato lo scorso 7 ottobre. "Non potevamo tacere di fronte a tale massacro. È vero che c’è stato ed è da condannare l’attacco militare dei guerriglieri di Hamas, ma la risposta israeliana non è stata da meno in termini di violenza e gravità. Siamo intorno 13mila morti, di cui più della metà sono bambini, colpiti indiscriminatamente. È bene ricordare che anche il diritto internazionale parla di ‘proporzione’ per far valere il proprio diritto di difesa". Condizione che secondo Barbiero "non è presente nel caso di Gaza". Il ‘cessate il fuoco’ di questi giorni? "È un briciolo di speranza che va coltivato, anche se le prospettive del primo ministro israeliano non sembrano per niente confortanti".

Al centro dell’organizzazione c’è quindi in primis la questione del genocidio palestinese, al di fuori di questioni ideologiche: "L’uccisione di palestinesi dal 2020 a oggi ha raggiunto il picco, secondo dati Onu, di seimila contro i trecento degli israeliani. Bisogna quindi sapere leggere bene i dati, per evitare uno schieramento ideologico e politico alla quale il Centro Pace vuole intenzionalmente sfuggire. Al nostro evento saranno ammesse tutte le bandiere, tranne quelle dei partiti. Ci interessa solamente ragionare in termini di pace e non violenza di fronte a un focolaio di guerra non isolato nel mondo".

Sergio Tomaselli