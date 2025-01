Forlì, Alea sperimenta il super aspiratore: “Ma sui muri restano le pipì”

Forlì, 5 gennaio 2025 – La pulizia del centro storico ha fatto discutere. Episodi di incuria sono stati messi nel mirino, nelle scorse settimane, dal comitato Orgogliosi Forlivesi, ma anche dall’associazione ‘La Materia dei Sogni’. Realtà che hanno sollecitato direttamente Alea, la quale ha messo in campo Glutton, una super pulitrice. Come sta andando? In che condizioni sono le strade e le piazze nel cuore della città, in un momento – quello delle festività – di maggiore afflusso?

Un operatore di Alea con Glutton (in inglese, ‘Ghiottone’)

Abbiamo testato Glutton insieme ad Alea. Un giro in centro, partendo proprio dalla piazza della città, insieme al ‘Ghiottone’, traduzione letterale di Glutton. Innanzitutto, si tratta di un aspiratore elettrico stradale attivo da circa un mese in maniera sperimentale.

Dove passa, effettivamente, non ci sono più mozziconi di sigaretta, cartacce e anche deiezioni solide canine. Peccato che, quelle cose, lì, per terra, tra i sanpietrini della piazza, non ci sarebbero proprio dovute essere.

La pulizia della piazza è già stata effettuata dopo i festeggiamenti della notte di Capodanno. Qualche resto di petardi finisce velocemente nella pancia del Ghiottone, un po’ di più sono i mozziconi di sigarette, mentre le tracce dell’urina dei cani nei pilastri e nei muri sotto ai portici, purtroppo, sono una costante. L’operatore che manovra il Glutton scuote la testa: giorno dopo giorno, la pipì lascia un alone nero, testimonianza non richiesta del passaggio di alcuni cani e dei loro padroni. “Bisognerebbe essere dotati di una pipetta piena di acqua per lavare – spiega la presidente di Alea, Simona Buda, che è anche titolare di una catena di negozi di articoli per animali –, molto comoda da tenere in tasca”. È anche previsto dal regolamento per il decoro urbano cittadino che i padroni di cani siano sempre dotati del materiale utile per pulire.

Lattine e rifiuti abbandonati

Si prosegue nella zona di corso Mazzini e via Cantoni. La più ‘calda’. Basti pensare alle polemiche sulla galleria, mentre nella traversa vicina è stata recentemente sanzionata un’attività per le scarse condizioni igieniche. Altre proteste recenti riguardano comunque l’antico borgo San Pietro: via Panieri, via Felice Orsini, piazzale Montegrappa. La passeggiata sul corso comincia con qualche rifiuto per terra: una buccia di banana, bottigliette di plastica, un sacchetto di rifiuti abbandonato che si è un po’ sparpagliato per terra. Si può pulire tutto in fretta, sempre che ci sia un operatore nelle vicinanze, cosa che, evidentemente, non è possibile fare, “se non a fronte di costi molto alti” conferma il direttore di Alea, Gianluca Tapparini.

Per questo il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno fa appello al senso civico dei cittadini: “Tenere Forlì pulita dipende anche da tutti noi”. Annunciando l’avvio nelle prossime settimane di campagne di sensibilizzazione. “Abbiamo, inoltre, la disponibilità di Alea – continua Bongiorno – a fare formazione e a dotare dei kit necessari a singoli cittadini, gruppi o associazioni che vogliano prendersi cura di una determinata via o area verde”.

Glutton ha a disposizione anche una lancia ergonomica per poter lavare spigoli e piccole porzioni di lastricato. È attivo sul centro storico per 4 giorni alla settimana, mentre per altri 2 si aggira per i vicoli di Forlimpopoli. “Se in questa fase sperimentale ci consegnerà risultati soddisfacenti in termini di miglioramento del decoro urbano – spiega l’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta –, potremmo potenziarlo con l’acquisto di mezzi ulteriori”. Gli amministratori e la presidente di Alea confermano l’intenzione di aprire un punto di ascolto e servizio dell’azienda in centro storico.

“Il mezzo fa parte di un potenziamento di tanti servizi già attivi dedicati al centro storico – fa il punto Tapparini –. Abbiamo un presidio costante di servizi quotidiani quali svuotamento cestini, raccolta dei rifiuti abbandonati, spazzamento meccanico e manuale. Il Glutton è una delle principali novità introdotte quest’anno assieme al potenziamento di due linee dell’Eco bus, ma anche l’installazione dei contenitori dedicati alla raccolta dei mozziconi delle sigarette. Si tratta di servizi capillari che abbiamo voluto rafforzare”.

Alla fine della mattinata, due mozziconi finiscono per terra. Proprio in un angolo di piazza appena pulito.