Centro, serve un consorzio delle attività

I numeri sul commercio diffusi da Ascom e commentati poi dal Comune sono interessanti: pongono il problema, non offrono però la soluzione. Dire che tra il 2014 e il 2019 andava peggio è sì interessante per le opposte tifoserie che si preparano alle elezioni, meno per chi è preoccupato per la città in generale. Per raccogliere questa sfida, alla fine, ci vogliono più idee che numeri. Per esempio: se uno dei problemi, di portata planetaria, è il commercio online, non si poteva tentare una risposta locale? Un consorzio – un tempo sarebbe stato Forlì nel Cuore – in grado di presentare merci e servizi con una app. E davvero per i negozi storici (con più di cent’anni) non si può fare nulla di più che qualche riga su un sito?