Centro storico d’agosto: deserto e mal frequentato

Qualche giorno fa attorno alle 20 ho fatto una passeggiata in centro a Forlì. Complice il mese di agosto ho trovato il centro città deserto, pochissimi italiani mentre la presenza di ’stranieri’ era corposa, soprattutto in corso Mazzini. Devo purtroppo constatare che diversi di questi non hanno perso la cattiva abitudine di sedersi sui gradini dei palazzi (come quello delle Poste); alcuni di loro amano anche togliersi scarpe o ciabatte e rimanere scalzi. Se non sbaglio era stato emesso un regolamento dal Comune di Forlì che vietava alle persone di sedersi sui gradini dei palazzi del centro, regolamento che nessuno si preoccupa più di far applicare. Tre persone si erano sedute sui gradini della Chiesa del Carmine e ho pensato: cosa sarebbe successo se tre italiani si fossero seduti sui gradini di una moschea in un paese del Nordafrica? Il Comune di Forlì, nonostante gli sforzi, non è certo riuscito a resuscitare il centro storico già morente da diversi anni sotto la guida dei sindaci a targa Pd. Serve un cambio di passo da parte dell’amministrazione, essere troppo soft o comunque voler accontentare tutti alla fine rischia di scontentare chi ha votato e crede in questa giunta di centro-destra. A proposito, la sperimentazione delle auto su un lato di piazza Saffi a che punto è? Vogliamo finire la legislatura senza nemmeno provare ciò che era stato inserito nel programma elettorale di questa giunta?

Alex Ricci