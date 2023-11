"Centro storico sempre meno attrattivo e pure pericoloso"

"Il centro storico deve essere il cuore nevralgico della Forlì del futuro", questo è il pensiero del gruppo consiliare Forlì e Co che attacca la giunta Zattini, giudicando inutili le "misure propagandistiche" messe in campo sul tema dall’amministrazione comunale. "Cinque anni dopo le mirabolanti promesse di Zattini – si legge nella nota del gruppo –, il cuore della città appare sempre più svuotato di funzioni, degradato e non attrattivo, spopolato di persone e attività e, da ultimo, sporco e talvolta pericoloso". Si giudicano effimere le iniziative quali Forlì che brilla, le multe alle persone sedute sui gradini e "l’idea sempreverde di portare le auto in piazza". Il giudizio finale su quanto messo in campo dall’amministrazione è quindi negativo. Il gruppo Forlì e Co propone quindi un obiettivo di rivitalizzazione da conseguire attraverso la riqualificazione del tessuto urbano "anche in funzione del rafforzamento della socialità e come risposta ai problemi della sicurezza".

La ricetta dovrebbe prevedere anche l’insediamento di funzioni strategiche, "legate alla natura del centro come luogo storico e centro identitario naturale, con uno sguardo rivolto al futuro". Secondo il gruppo consiliare andranno "trattati alcuni nodi aperti" a partire dall’area dei Portici. Per il quartiere del San Domenico "occorre sviluppare servizi innovativi per l’attrattività turistica e per la piena valorizzazione degli spazi del giardino e della Barcaccia", si prosegue poi con l’area del Mercato coperto che dovrebbe vedere rafforzata la connotazione enogastronomica. "Riteniamo che la fase verso cui stiamo andando – conclude la nota –, di definizione dei programmi per il prossimo mandato amministrativo, apra la possibilità di avviare una stagione di progettazione del nuovo che vogliamo per Forlì e il suo centro. Una fase in cui sarà importante la definizione di momenti e luoghi di elaborazione partecipata, aperti ai cittadini come singoli e nelle varie forme associative di cui è ricco il tessuto sociale forlivese".

Matteo Bondi